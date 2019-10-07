Для развлечения детей и информирования родителей в детской поликлинике № 8 в Челябинске появился полезный гаджет

«Здравографика» — это еще одно современное решение в этом медицинском учреждении.

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Первый заместитель губернатора региона Ирина Гехт оценила качество услуг, предоставляемых интерактивной инсталляцией. По ее мнению, это очень хорошая инициатива, которую следует перенять во все больницы Челябинской области.

«Формирование здорового образа жизни начинается именно с детской поликлиники, поэтому мы считаем важным обеспечить как можно больше детских медицинских учреждений такими интерактивными установками. Проект „Здравографика“ — это, прежде всего, популяризация здорового образа жизни, информирование населения о возможностях системы здравоохранения, о необходимости наблюдения за своим здоровьем и, прежде всего, прохождения диспансеризации. Мы говорим о том, что наше здоровье на 60% зависит от образа жизни, питания и физической активности, поэтому приглашаем всех жителей региона проверить свое здоровье и пройти диспансеризацию», — отметила Ирина Гехт.

Детская поликлиника № 8 города Челябинска стала первым обладателем полезной инсталляции. Пока родители маленького пациента получают необходимую информацию на специальной панели, дети развлекают себя, «хлопая» по воображаемым микробикам в дополненной реальности. Кстати, данная поликлиника может похвастаться не только «Здравографикой». Здесь врачи катаются на самокатах, есть импровизированная картинная галерея и даже своя «шоколадная фабрика».

Оборудование, состоящее из большого экрана и сенсорной панели, позволяет посетителям оперативно получить информацию, которая носит медицинский, рекомендательный и популярный характер. Для этого им достаточно указать свой пол, возраст и выбрать интересующий раздел знаний. Информация, которая доступна для родителей на информационной панели достаточна обширна.

Здесь можно узнать о наиболее распространенных заболеваниях, получить рекомендации по профилактике болезней и поддержанию здоровья, клиентский сервис услуг страховой медицины и многое другое. Также родители могут пройти специальные тесты, которые позволяют оценить и пополнить знания о том, как заботиться о здоровье своего ребенка. При желании можно отправить персональные рекомендации к себе на электронную почту и использовать их как памятку.

Отметим, что ранее инсталляции с элементами дополненной реальности появились в ГКБ № 3 и детской поликлинике № 1 Магнитогорска. Напомним, что «Здравографика» — это совместный проект Министерства здравоохранения РФ, Федерального фонда ОМС и «АльфаСтрахование-ОМС», который с 2019 года реализуется во всех субъектах России. Основной целью данного проекта является популяризация здорового образа жизни с помощью современных технологий.