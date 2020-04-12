Новая неделя в Челябинской области начнётся с дождя и порывов ветра

Но к выходным синоптики обещают потепление до +20 градусов.

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Тёплые выходные в Челябинской области сменятся дождливой погодой и порывами ветра в начале предстоящей недели. Однако к выходным в регионе снова потеплеет. Приводим подробный прогноз от синоптиков.

В ночь на понедельник 13 апреля в Челябинской области будет облачно с прояснениями, местами небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Температура воздуха составит от −2 до +3 градусов. Днём синоптики прогнозируют до +14 градусов, в горах и низинах до +5 градусов. Облачно с прояснениями, небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер южный от 4 до 9 метров в секунду, местами порывы до 18 метров в секунду.

В Челябинске в ночь на 13 апреля будет облачно с прояснением, преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью составит 0, +2 градуса, днём столбики термометров поднимутся до +13 градусов. Облачно с прояснениями, местами небольшой дождь. Ветер южный от 4 до 9 метров в секунду, местами порывы до 13 метров в секунду.

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