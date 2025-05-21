Из Челябинска в Минск запускают дополнительный рейс самолета

Вылеты начнутся 22 июня

Авиакомпания «Ред Вингс» открыла продажу билетов на дополнительный рейс по маршруту Челябинск — Минск. Дополнительные самолеты начнут летать с 22 июня 2025 года, сообщает пресс-служба Миндортранса Челябинской области.

«Решение об увеличении частоты полетов было принято по поручению губернатора Челябинской области Алексея Текслера в ответ на растущий спрос на авиасообщение между двумя городами. Дополнительный рейс призван обеспечить более комфортные условия для путешественников, расширить возможности для деловых и личных поездок», — отмечают в пресс-службе.

После введения второго рейса самолеты в Минск будут летать по пятницам и воскресеньям.

В пятницу вылет из Челябинска в 14:40, из Минска в 17:10.

В воскресенье вылет из Минска в 2:10, из Челябинска в 08:15.

Указано время аэропорта отправления.

Дополнительный рейс субсидируется из бюджета Челябинской области. Благодаря государственной поддержке, замечают в пресс-службе, большее количество жителей региона сможет воспользоваться удобным и быстрым способом добраться до столицы Беларуси.