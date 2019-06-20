/ Низкопольный «Челябинский метеор» представили на форуме пассажирского транспорта

Современные трамваи будет выпускать Усть-Катавский вагоностроительный завод.

Усть-Катавский вагоностроительный завод готов производить новые трамваи. Как они будут выглядеть, показали на международном инновационном форуме пассажирского транспорта SmartTRANSPORT. Трамвай получил название «Челябинский метеор».

В Санкт-Петербурге проходит международный инновационный форум пассажирского транспорта SmartTRANSPORT. Наш Усть-Катавский вагоностроительный завод (УКВЗ) презентовал 100%-низкопольный трамвайный вагон "Челябинский метеор". Уже разработаны и другие интересные модели. Ждём заказы! pic.twitter.com/oLZ3MSnAjS — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 19 июня 2019 г.

Напомним, что низкопольные трамваи хотели видеть на улицах города жители Челябинска. За подобным транспортом будущее, а потому УКВЗ начал работать над новыми моделями.

Отметим, что Дмитрий Рогозин, глава корпорации Роскосмос, ранее говорил об инициативе выпустить трамваи вместе с «Инвитро». Такие вагоны могли бы даже сообщать о состоянии здоровья пассажиров.