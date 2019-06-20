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/ Низкопольный «Челябинский метеор» представили на форуме пассажирского транспорта

Низкопольный «Челябинский метеор» представили на форуме пассажирского транспорта

Современные трамваи будет выпускать Усть-Катавский вагоностроительный завод.
сегодня в 10:28
  |  Общество

Усть-Катавский вагоностроительный завод готов производить новые трамваи. Как они будут выглядеть, показали на международном инновационном форуме пассажирского транспорта SmartTRANSPORT. Трамвай получил название «Челябинский метеор».

Напомним, что низкопольные трамваи хотели видеть на улицах города жители Челябинска. За подобным транспортом будущее, а потому УКВЗ начал работать над новыми моделями.

Отметим, что Дмитрий Рогозин, глава корпорации Роскосмос, ранее говорил об инициативе выпустить трамваи вместе с «Инвитро». Такие вагоны могли бы даже сообщать о состоянии здоровья пассажиров.

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Комментарии

Анна Чехова
13:41, 20.06.2019

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