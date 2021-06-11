В Челябинске 12-летний подросток упал с двухметровой высоты

Школьника госпитализировали с травмами

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На улице Сталеваров в Челябинске 12-летний подросток сорвался с двухметровой высоты недостроенного здания. Его госпитализировали в областную детскую клиническую больницу. Об этом сегодня, 11 июня, сообщили в горздраве.

ЧП случилось накануне, 10 июня. По предварительной информации, подросток гулял по недострою и в какой-то момент сорвался вниз.

«У ребенка закрытый перелом локтевой кости слева. Он в сознании, без шока», — рассказали в управлении здравоохранения.

Вызов медиков поступил из дома № 94 по улице Сталеваров.