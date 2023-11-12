Нейросеть написала музыку Челябинска

В ее основу вошли данные о качестве жизни горожан и произведения местных композиторов

Нейросеть Сколтеха создала музыку нескольких российских городов, в том числе Челябинска. Мелодия передала характер и мощь столицы Южного Урала, говорится в справке на портале «Слушай города», где размещены композиции.

Музыка городов создавалась нейросетью на основе данных о качестве жизни местных жителей, представленных ВЭБ.РФ, а также историй и произведений композиторов, которыми поделился Музей Музыки. Создавая музыку Челябинска, было взято во внимание творчество Александра Градского, стоявшего у истоков русского рока, и ансамбля ВИА «Ариэль», который был создан в столице Челябинской области в 1968 году.

Всего на «музыкальной карте» представлено 23 города, в том числе Сочи, Хабаровск, Оренбург и другие. Авторы проекта считают, что такая карта повысит интерес туристов к истории российских городов.