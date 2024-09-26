Домашка из нейросети: как челябинские школьники обходят систему образования

Учителя могут и не заметить, что упражнение выполнено системой искусственного интеллекта

Искусственный интеллект становится все более популярным не только у взрослых, но и среди школьников. Ученики свободно пользуются нейросетью для выполнения заданий. Педагоги при этом не всегда могут заметить разницу между тем, где работу выполнил человек, а где — система ИИ. Зло это или полезный инструмент, разбирался корреспондент ИА «Первое областное».



«Обращение к нейросетям очень распространено среди школьников, потому что нейросеть генерирует самые сложные задачи и ответы на них: начиная от составления различных проектов и презентаций и заканчивая обычными ответами на вопросы после параграфа. И порой учителя, особенно старшего поколения не видят различий между ответом обычного школьника и нейросетью», — рассказала нашему корреспонденту ученица одной из челябинских школ Наталья (имя изменено).

Нейросеть может сгенерировать максимально приближенные к разговорному языку ответы. Однако ученица признала, что ИИ может пагубно сказаться на обучении.

«Когда школьник много заданий выполняет благодаря нейросети, он перестает думать самостоятельно, формулировать самые простые предложения. Поэтому перестает развиваться его мышление», — отметила Наталья.

Она советует не переписывать ответы нейросетей, а читать литературу и думать самостоятельно.

Впрочем девушка и сама прибегает к помощи нейросети. Недавно Наталья готовила доклад по Древнему Египту. Найти ответы было очень сложно, поэтому вместе с друзьями она использовала искусственный интеллект. Школьники получили связанный и подробный рассказ о некоторых пунктах доклада.

Школьники хорошо и быстро освоили искусственный интеллект. Детский ум намного пластичнее, чем у взрослых. Они быстро воспринимают информацию, обрабатывают и применяют, отмечает эксперт по нейросетям Олег Гак.

«Лучше всех с нейросетями подружились троечники. Для них это дополнительный инструмент обойти систему. Отличникам нейросети помогают более качественно и быстро сделать работу. Нейросеть — это не замещение, это помощник», — прокомментировал Олег Гак.

В свою очередь нейросеть не поможет в заданиях, где нужен творческий подход. Кроме того, в определенный момент, по словам эксперта, человек понимает: если он хочет стать специалистом, то нужно развиваться самому.

Мы решили выяснить, ловили ли педагоги учеников на выполнении домашнего задания с помощью системы ИИ и обратились за комментарием в физико-математический лицей № 31, где ученики буквально на «ты» с IT.

«Мы в лицее стараемся давать детям оригинальные задания и, как правило, они пишут их на уроках, когда воспользоваться ИИ невозможно. Не исключаю, что при выполнении домашних заданий дети используют ИИ, но прямых фактов учителя не выявили», — сообщил заместитель директора по воспитательной работе ФМЛ № 31 Александр Тамочкин.

Получается, нейросети действительно могут быть подспорьем для тех детей, которые предпочитают качественно выполнять работу. Но если школьник постоянно прибегал к системе ИИ, то результаты экзаменов его вряд ли его обрадуют.

Помимо этого всегда есть риски получить недостоверную информацию. Директор по развитию Napoleon IT Сергей Белоклоков отмечает, что нейросеть обучена на данных, которые доступны ей во всемирной сети Интернет.

«Вещи, которые она выдает, когда-то были написаны, кем-то задокументированы. Но я не гарантирую, что они являются фактичными и правдивыми. Чтобы получать прогнозируемый ответ, нужно задавать правильный вопрос. И мы должны понимать, какой будет результат. И перепроверять его, используя различные источники аналитики», — добавил специалист.

Начальник отдела сопровождения проектов ИИ и обработки данных ОГБУ «ЧРЦНИТ» Юлия Шмотина сообщила, что нейросеть нужно применять правильно.

«Чем лучше обучена нейросеть, тем выше достоверность результатов ее работы и ниже риски их дальнейшего применения», — отметила Юлия Шмотина.