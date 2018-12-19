/ Два новых поста мониторинга воздуха появятся в Челябинске

Еще один пост будет приобретен в 2019 году.

Два новых поста мониторинга атмосферного воздуха появятся в Челябинске по решению Бориса Дубровского. На их приобретение из областного бюджета направлено более 31 млн рублей. Располагаться новые объекты будут на проспекте Победы, 287 и на улице Мамина, 19Б.

Помимо двух постов, которые устанавливают в этом году, еще один будет приобретен в 2019 году. Министерство экологии получит больше возможностей мониторинга вредных веществ, новое оборудование будет учитывать те вещества, которые ранее не фиксировались. — подчеркнул Борис Дубровский.

Например, взвешенные частицы размером 2,5 и 10 микрон, по которым мониторинг раньше не производился.

Превышения по этим веществам появились недавно, поэтому необходимо учитывать все возможные загрязняющие факторы в городе. Тем более, что эти мелкие частицы могут оказать гораздо больший вред нашим жителям. — отметил министр экологии Челябинской области Сергей Лихачев.

Сейчас в Челябинске функционируют посты, которые фиксируют оксид углерода, оксид азота, диоксид азота, диоксид серы, сероводород, формальдегид, аммиак, взвешенные вещества. Вещества, которые не фиксируются газоаналитической системой, будут отбираться и исследоваться с использованием пробоотборных устройств и лабораторных средств анализа практически в ежедневном режиме.