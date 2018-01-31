/ Школы в Челябинской области закрыли на карантин

Учебный процесс приостановили в семи классах на Южном Урале.

Такие меры приняли из-за высокого уровня заболеваемости ОРВИ. При этом в области эпидпорог пока не превышен: до критической отметки остается 2%. Всего за последнюю неделю зарегистрировали 23 тысячи 853 случая ОРВИ. Это на 11% больше, чем неделю назад.

Только в областном центре за помощью к врачам обратились более десяти тысяч человек, подхвативших вирус. Специалисты нашли объяснения такому резкому росту.

По данным лабораторного мониторинга заболеваемость ОРВИ в Челябинской области обусловлена преимущественной циркуляцией возбудителей респираторно-синцитиальной инфекции, парагриппа, аденовирусной и риновирусной инфекций. — рассказали сайту «Первый областной» в региональном управлении Роспотребнадзора.

В ведомстве также обратились к родителям школьников и дошкольников, призвав их обращаться к врачу, если ребенок почувствует недомогание. По вопросам профилактики гриппа в регионе работает «горячая линия». Консультацию можно получить в Управлении Роспотребнадзора по Челябинской области с 8–30 до 12–00 и с 13–00 до 17–30, в рабочие дни, по телефону — 8 (351) 263-43-66.