Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
58.17 +0.5 71.39 +0.62
Челябинск
сейчас
 
-10 °C
завтра
 
-12 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Есть вопрос Итоги недели Марафон талантов Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife
О нас Сайт 1obl.ru
Поиск по сайту Облако тегов
/ Детсады, школы и техникумы массово закрывают на карантин в Челябинской области

Детсады, школы и техникумы массово закрывают на карантин в Челябинской области

Несмотря на рост показателей заболеваемости, эпидпорог в регионе не превышен.
сегодня в 17:03
  |  Общество

Учебный процесс приостановили в восьми школах полностью, в 86 классах 30 школ, в четырех группах трех детских садов, а также — одной группе техникума. Меры коснулись десяти муниципальных образований области. Кроме того, карантинные мероприятия ввели в больницах и соцорганизациях Саткинского, Каслинского, Увельского и Южноуральского районов.

Ситуация по заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями в Челябинской области оценивается как неэпидемическая. За 6 неделю года (с 5 по 11 февраля) зарегистрировано 28882 случая ОРВИ, показатель составил 87,4 на 10 тысяч населения, что выше уровня прошлой недели на 17%. Несмотря на рост, показатель заболеваемости остается ниже порогового на 12%. — сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

В Челябинске за последнюю неделю зарегистрировали 11 тысяч 714 случаев ОРВИ. Это на 13% больше, чем на прошлой неделе, но все еще ниже эпидпорога на 7%.

По данным лабораторного мониторинга заболеваемость ОРВИ в Челябинской области обусловлена преимущественной циркуляцией возбудителей респираторно-синцитиальной инфекции, парагриппа и риновирусной инфекций. — добавили специалисты.

Южноуральцев просят избегать контактов с заболевшими и соблюдать меры профилактики. Горячая линия по вопросам профилактики гриппа работает с 8–30 до 12–00 и с 13–00 до 17–30 часов рабочие дни по телефону — 263-43-66.

Общество
Школа, 29 классов и 5 детсадовских групп ушли на карантин на Южном Урале
07.02.2018
Школа, 29 классов и 5 детсадовских групп ушли на карантин на Южном Урале
Общество
Школы в Челябинской области закрыли на карантин
31.01.2018
Школы в Челябинской области закрыли на карантин
Происшествия
Карантин по бешенству объявлен на северо-западе Челябинска
29.01.2018
Карантин по бешенству объявлен на северо-западе Челябинска
Общество
Ни одна школа Челябинска не закрыта на карантин
11.01.2018
Ни одна школа Челябинска не закрыта на карантин
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Узнавайте первыми обо всех событиях — подписывайтесь на наш Telegram-канал

Комментарии

Павел
21:17, 12.02.2018
Не только у нас, а еще, цитирую: "Подобная ситуация в Смоленской и Брянской областях. Ученики не ходят на занятия в нескольких школах Санкт-Петербурга. В Челябинске всего за неделю заболели ОРВИ больше 10 тыс. горожан, а в Свердловской области за такой же период насчитали – 30 тыс. заболевших. В Тюменской области ситуация с заболеваемостью выглядит немного по-другому, за неделю в регионе диагностировали заболеваемость у 13 тыс. человек. В основном это дети до 14 лет." (источник - https://azdorovia.ru/gripp-2018.html )

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Последние новости
Общество
«Не боялся летать, но был готов ко всему». О погибших в авиакатастрофе рассказали их родные
сегодня в 20:16
«Не боялся летать, но был готов ко всему». О погибших в авиакатастрофе рассказали их родные
Происшествия
Дом вспыхнул в Копейске рядом с многоэтажками
  
сегодня в 19:52
Дом вспыхнул в Копейске рядом с многоэтажками
Происшествия
45-летняя посетительница кафе украла телефон у сотрудницы заведения
сегодня в 19:14
45-летняя посетительница кафе украла телефон у сотрудницы заведения
Происшествия
Подозреваемого в надругательстве над несовершеннолетней разыскивают в Челябинской области
сегодня в 19:00
Подозреваемого в надругательстве над несовершеннолетней разыскивают в Челябинской области
Общество
Пропавшая по дороге из Миасса в Челябинск девушка найдена
сегодня в 18:20
Пропавшая по дороге из Миасса в Челябинск девушка найдена
Общество
Маршрутчики продолжают брать 25 рублей за проезд в Магнитогорске
сегодня в 18:11
Маршрутчики продолжают брать 25 рублей за проезд в Магнитогорске
Общество
Южноуральцы начали получать пособия на первого ребенка
сегодня в 17:33
Южноуральцы начали получать пособия на первого ребенка
Спорт
120 скаутов приедут на хоккейную «ярмарку талантов» на Южном Урале
сегодня в 17:19
120 скаутов приедут на хоккейную «ярмарку талантов» на Южном Урале
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Есть вопрос
Итоги недели
Марафон талантов
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
ГПЧО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 ГПЧО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ Эл № ФС77-38704 от 23 января 2010 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: ГПЧО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Агасиев П.С. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна