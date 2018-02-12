/ Детсады, школы и техникумы массово закрывают на карантин в Челябинской области

Несмотря на рост показателей заболеваемости, эпидпорог в регионе не превышен.



Учебный процесс приостановили в восьми школах полностью, в 86 классах 30 школ, в четырех группах трех детских садов, а также — одной группе техникума. Меры коснулись десяти муниципальных образований области. Кроме того, карантинные мероприятия ввели в больницах и соцорганизациях Саткинского, Каслинского, Увельского и Южноуральского районов.



Ситуация по заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями в Челябинской области оценивается как неэпидемическая. За 6 неделю года (с 5 по 11 февраля) зарегистрировано 28882 случая ОРВИ, показатель составил 87,4 на 10 тысяч населения, что выше уровня прошлой недели на 17%. Несмотря на рост, показатель заболеваемости остается ниже порогового на 12%. — сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

В Челябинске за последнюю неделю зарегистрировали 11 тысяч 714 случаев ОРВИ. Это на 13% больше, чем на прошлой неделе, но все еще ниже эпидпорога на 7%.

По данным лабораторного мониторинга заболеваемость ОРВИ в Челябинской области обусловлена преимущественной циркуляцией возбудителей респираторно-синцитиальной инфекции, парагриппа и риновирусной инфекций. — добавили специалисты.

Южноуральцев просят избегать контактов с заболевшими и соблюдать меры профилактики. Горячая линия по вопросам профилактики гриппа работает с 8–30 до 12–00 и с 13–00 до 17–30 часов рабочие дни по телефону — 263-43-66.

