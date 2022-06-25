Несоответствие питьевой воды нормативам выявили в Челябинске

Из 124 проб в 13 обнаружили превышение химических веществ

Управление Роспотребнадзора по Челябинской области опубликовало результаты проверок качества холодной и горячей питьевой воды в Челябинске за период с января по май 2022 года. Некоторые пробы не соответствовали гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Организовано проведение лабораторных исследований 96 проб питьевой воды холодного водоснабжения из коммунального городского водопровода, из которых 11 проб не соответствовали гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям. По микробиологическим показателям все пробы отвечали гигиеническим нормативам»,— сообщили в Роспотребнадзоре.

Что касается горячей воды, то из 28 исследованных проб две также не соответствовали гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям.

Отметим, к санитарно-химическим показателям относятся жесткость, щелочность, минерализация, содержание органических веществ и другие.

В региональном управлении Роспотребнадзора также добавили, что вопросы качества и безопасности питьевой воды находятся на постоянном контроле ведомства, будут проведены все необходимые мероприятия.

В начале апреля жители Челябинска жаловались на мутную воду из-под крана. В мэрии назвали возможные причины грязной воды.

