Челябинцы продолжают жаловаться на мутную воду из крана

Ежедневно на насосных станциях отбирают пробы

В Челябинске жители разных районов продолжают жаловаться на мутную жидкость, которая вместо горячей воды льется из кранов по вечерам. В МУП «ПОВВ» и мэрии города не могут установить причины окраски воды. Пока ежедневные исследования на насосных станциях города говорят о ее качестве, сообщили в мэрии города. Горожане же настаивают, что цвет воды поменялся еще два месяца назад и с каждым днем домов с ржавой водой становится больше.

Челябинцы пишут жалобы с мэрию города, МУП «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения», социальные сети с жалобами на коричневый, желтый или мутновато бежевый цвет горячей воды. Как правило, грязная вода идет по вечерам с 19:00 до 21:00. Чтобы дождаться более светлого ее оттенка, приходится спустить в канализацию не один десяток литров.

«Подскажите, пожалуйста, когда прекратит идти ржавая горячая вода? За что мы платим? Уже больше двух месяцев она бежит рыжего цвета и приходится долго ее прогонять, а это лишние затраты! Кто будет их компенсировать?». «Только посмотрели сюжет о коричневой воде в ЖК „Ньютон“, как буквально через два дня у нас пошла коричневая вода. Комсомольский пр. 61а. У нас такое бывало только при отключении воды, но буквально на несколько минут, а не постоянно. Так что управляющие компании тут ни причем. Я так думаю!». «Улица Калинина, 2. Такая же вода всю ночь шла! А с 17 марта холодная вода идет отвратительного качества», — таких жалоб от жителей города за последние дни — десятки.

В администрации города разбираются с причиной изменения цвета и мутности воды. В УСТЭК-Челябинск еще на прошлой неделе пояснили, что к горячей воде не имеют никакого отношения.

В МУП «ПОВВ» санитарно-лабораторная служба делает ежедневный отбор проб питьевой воды по всем насосным станциям города.

«По итогам ежедневных исследований, качество водопроводной воды соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21. Для выявления причин изменения цветности и мутности воды отбор проб и исследования будут продолжены. Администрация города, управление жилищно-коммунального хозяйства, МУП „ПОВВ“ и управляющие организации плотно взаимодействуют для достижения результата по этому вопросу», — пояснили в мэрии.

Между тем в городе просят челябинцев сообщать о сливе отходов в колодцы и ливневки.