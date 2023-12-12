Несколько домов остались без электричества из‑за аварии в поселке АМЗ в Челябинске

Повреждение на силовом кабеле устраняют с ночи

Вечером 11 декабря в поселке АМЗ в Челябинске произошла авария на электросетях. Без электричества осталось несколько многоквартирных и частных жилых домов. Как сообщили утром 12 декабря в пресс-службе администрации города, несмотря на экстремальные морозы, аварийные бригады работали всю ночь и продолжают устранять последствия ЧП утром.

Дома без электричества остались в результате повреждения силового кабеля. Прибыв на место, аварийные бригады оперативно подключили часть потребителей с помощью передвижного генератора и принялись устранять аварию.

«Для жителей организован пункт обогрева в школе 105 по адресу: улица Кузнецова, 7. По улицам поселка курсируют экипажи городских спасателей, дежурит пассажирский автобус»,— уточнили в мэрии.

О том, когда авария будет устранена и электричество вернется в дома, сообщат позже.

В минувшие выходные несколько коммунальных аварий оставляли челябинцев без воды и тепла. Так, в субботу два порыва на теплосетях произошли в частном секторе в Ленинском районе. Без отопления остались 140 домов. Специалисты оперативно устранили повреждения и вернули тепло в дома.

В тот же день крупное ЧП произошло на водоводе на северо-западе Челябинска. Без горячей и холодной воды остались шесть многоэтажек. Для потребителей организовали подвоз, а водоматы перевели в бесплатный режим. Устранить аварию удалось в ночь на понедельник.