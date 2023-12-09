140 домов остались без отопления из-за коммунальной аварии в Челябинске

Когда обещают дать тепло

Сегодня, 9 декабря, в Ленинском районе Челябинска в поселке КПЗиС произошла крупная коммунальная авария: на теплосетях, расположенных на улицах Безымянной и Горелова, произошло два порыва. В результате без отопления остались 140 домов частного сектора. В пресс-службе администрации города сообщили, что на месте работают специалисты, и отопление вернется в дома горожан в течение двух часов.

«В настоящий момент число отключенных домов сократилось до 30. В течение 1 — 2 часов отопление вернется во все дома поселка КПЗиС»,— уточнили в мэрии.

Ситуация находится на контроле замглавы Челябинска по городскому хозяйству Александра Астахова. Он находится на месте ЧП и лично контролирует ход работ.

Напомним, серьезная коммунальная авария произошла накануне в Миассе. Там из-за порыва на теплокамере в 30-градусный мороз без отопления и горячей воды остались 13 многоквартирных квартир. Ситуацию контролировал мэр Егор Ковальчук.