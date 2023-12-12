Несколько автобусов в Екатеринбург и Курган отменили в Челябинске 12 декабря

Нет в продаже билетов и на некоторые внутрирегиональные рейсы

Экстремальные холода в Челябинской области стоят и сегодня, 12 декабря. В некоторых районах температура воздуха опустилась почти до −50 градусов! В такие морозы в регионе отменили большую часть автобусных междугородних рейсов как внутри Челябинской области, так и на Курган и Екатеринбург, сообщили ИА «Первое областное» в пресс-службе регионального Миндортранса.

«Сегодня в связи с погодными условиями были отменены несколько межрегиональных рейсов: из Челябинска на Екатеринбург и Курган. Также были разовые отмены межмуниципальных рейсов», — уточнили в ведомстве.

По данным сайта челябинского автовокзала, сегодня нельзя купить билеты на большинство рейсов в Миасс, а также на все рейсы в Карабаш, Златоуст, Магнитогорск и по некоторым другим направлениям.

Узнать, отменен ли определенный рейс, можно по телефону +7 (351) 778-62-42.

Накануне синоптики продлили экстренное предупреждение о сильных морозах на 12 и 13 декабря. По их данным, столбики термометров будут опускаться ниже −40 градусов.

В связи с холодами в школах региона отменили занятия для всех учеников.