В школах Челябинской области отменили занятия из‑за морозов 12 декабря

Рассказываем, кто где сегодня учится дистанционно

День в Челябинской области сегодня, 12 декабря, вновь ожидается морозным. В связи с этим города и муниципалитеты региона снова перевели школьников на дистант. Рассказываем, кому сегодня можно не идти в школу.

В Челябинске, Магнитогорске, Златоусте, Миассе, Южноуральске, Снежинске, Кыштыме, Озерске, Копейске и ряде других городов занятия отменили с 1-го по 11-й класс первой и второй смены.

Дистанционно сегодня также учатся студенты Южно-Уральского государственного университета, Челябинского государственного университета и Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета.