Несанкционированные свалки ликвидировали в семи районах Челябинской области

Работа проведена в рамках проекта «Генеральная уборка 74»

В этом году 15 территорий Челябинской области избавятся от стихийных свалок в рамках проекта «Генеральная уборка 74», который инициировал губернатор Алексей Текслер. Всего расчистят 218 площадок, где сейчас незаконно складируется мусор. Как сообщил председатель Законодательного собрания Челябинской области Олег Гербер в социальной сети «ВКонтакте», на сегодняшний день в рамках проекта такие свалки убраны уже в семи районах области.

На ликвидацию несанкционированных свалок из регионального бюджета выделено около 200 миллионов рублей. На каждой территории, где убирают мусор, ведется общественный мониторинг.

Олег Гербер отметил, что региональные власти уделяют особое внимание улучшению экологии. Однако, помимо практической цели, у проекта «Генеральная уборка 74» есть и другое важное направление — формирование культуры поведения жителей и предпринимателей.

«Необходимо сформировать культуру такого поведения, при котором будет практически невозможно даже под покровом ночи, даже когда тебя никто не видит, просто взять и вывалить мусор в ближайшем лесу, тем самым нанеся ущерб нашей прекрасной природе. Никто не должен оставаться в стороне. И только когда и жители, и бизнес, и власть будут сообща заниматься ликвидацией уже сформированных свалок, когда все увидят плоды своего труда, тогда мы точно не увидим новых»,— написал на своей странице Олег Гербер.

Напомним, с инициативой о создании проекта «Генеральная уборка 74» в феврале 2023 года выступил губернатор Алексей Текслер. Он тогда заявил, что необходимо удвоить усилия в борьбе с незаконными свалками, но для этого необходимо организовать системную работу с ответственными исполнителями.

В начале августа рейды по несанкционированным свалкам начали депутаты Заксобрания. Они проверили, как в их избирательных округах идет ликвидация свалок. На одной из таких проверок побывали наши журналисты.