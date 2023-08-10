В Челябинской области уберут 218 незаконных свалок и установят новые контейнеры

Власти проверили, как в Аргаяшском районе реализуют проект «Генеральная уборка 74»





По инициативе губернатора, секретаря регионального отделения «Единой России» Алексея Текслера в Челябинской области претворяют в жизнь масштабный проект «Генеральная уборка 74». Депутаты разных уровней, муниципальные власти и представители ответственных ведомств проверили, как убирают незаконные свалки на территории Аргаяшского района. Работа по ликвидации свалок находится в самом разгаре, но уже есть первые положительные результаты. За инспекцией наблюдали журналисты Первого областного информагентства.





Делегация объехала пять сельских населенных пунктов: поселки Давлетбаева, Калиновка и Миасский, а также деревни Биккулова и Мавлютова. Как рассказал замглавы Аргаяшского района Артур Ишкильдин, в Давлетбаева в прошлом году убрали более 300 кубометров мусора, который вывезли на утилизационную площадку. С тех пор люди перестали носить туда свои отходы, так как в поселке установили контейнерные площадки.

«В прошлом году в районе ликвидировали 25 свалок, общий объем — более 3 тысяч „кубов“. В этом году убираем 12 свалок, но их объем гораздо выше — около 10 тысяч кубометров. На сегодняшний день ликвидировано пять таких свалок. Проводится работа с населением: при начале уборки глава поселения проводит сход и объясняет ситуацию людям. Да и население, когда видит, что свалку убирают, уже не будет складывать отходы в этом же месте. Сейчас в каждом населенном пункте есть контейнерные площадки», — заявил чиновник.

У сельских территорий, по его словам, есть своя специфика по отходам. На стихийных свалках чаще всего встречают листву, ветки, солому, ботву и навоз. Есть и строительный мусор: старые заборы, разобранные сараи и шифер. В Аргаяшском районе до конца октября уберут все свалки, запланированные в этом году. Останется еще 15 свалок, но они уже стоят в плане на 2024—2025 годы. В приемке убранной территории участвует не только местная администрация, но и специалисты регионального министерства экологии. После уборки должна остаться ровная площадка без мусора, а также установленный на ней аншлаг, указывающий, что складирование отходов в этом месте запрещено.





«В этом году каждый депутат с самого начала работы по ликвидации свалок определяет ее объем, смотрит, какой подрядчик придет, присутствует во время уборки и приемки. Это совместная работа исполнительной власти и представительного органа. Депутаты ближе к избирателям, они знают все проблемные места и подсказывают исполнительной власти. Это сотрудничество взаимовыгодное. Жители очень положительно отнеслись к этому проекту, особенно там, где эти свалки были большие», — отметила председатель собрания депутатов Аргаяшского района Люция Юсупова.

Что касается работ года нынешнего, то, например, у деревни Биккулова убрали более 500 кубометров отходов: теперь на этом участке пасется скот, а в самой деревне установили две контейнерные площадки. Аналогичную ситуацию проверяющие увидели в Миасском и Калиновке. В Мавлютова незаконную свалку готовят к ликвидации.





«В этом году в рамках проекта „Генеральная уборка 74“ мы планируем убрать 218 несанкционированных свалок. Муниципалитетом была проведена серьезная работа, деньги выделили из областного бюджета при софинансировании из местной казны. Все работы проводились под контролем партии „Единая Россия“. Главе дано поручение, чтобы отходы здесь больше не появлялись. Они должны накапливаться на площадках, с которых будут регулярно вывозить мусор. Наш регион не только промышленный, но и курортный, а курортный регион и свалки — вещи несовместимые. Люди должны видеть, что в области наводится порядок», — подчеркнул замминистра экологии региона Сергей Лавров.

По его словам, в Челябинской области на конец 2021 года накопилось порядка тысячи свалок. В прошлом году убрали более 500 мелких свалок, а в этом году взялись за более крупные места скопления отходов (их 218).