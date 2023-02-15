Алексей Текслер предложил создать проект «Генеральная уборка 74» в Челябинской области

Партийная инициатива будет направлена на борьбу с несанкционированными свалками

В Челябинской области в борьбе в незаконными свалками мусора запустят проект «Генеральная уборка 74». Он поможет удвоить усилия региона в ликвидации скоплений бытовых отходов. Над каждой территорией введут общественный мониторинг, чтобы очищенные от мусора площадки не засорялись вновь. Это поможет сделать область чистой. С инициативой о создании такого проекта в среду, 15 февраля, выступил секретарь Челябинского регионального отделения «Единой России», губернатор Алексей Текслер на заседании президиума регионального политсовета партии.

Глава региона заявил, что сегодня нужно удвоить усилия в борьбе с незаконными свалками. Область должна быть чистой, но для этого необходимо организовать системную работу с ответственными исполнителями. Такая работа и будет выполняться в рамках «Генеральной уборки 74».

Всего в 2022 году удалось ликвидировать свыше 500 небольших свалок, а в этом году намерены навести порядок еще на около 200 уже более крупных объектах. В планах обозначена рекультивация еще трех крупных свалок в Карталах, Златоусте и Верхнем Уфалее. Так, например, для проведения работ в Верхнем Уфалее уже выбрали подрядчика, который должен закончить рекультивацию до конца 2023 года.

«Важно вовлечь в проект максимальное число партийцев, включая депутатов различных уровней. Нужно создать работающий механизм общественного мониторинга уже ликвидированных свалок, чтобы они не возникали вновь, а также обеспечить контроль за ликвидацией оставшихся свалок», — заявил Алексей Текслер.

Инициатива была поддержана: координатором нового партпроекта назначили вице-губернатора Александра Козлова, в общественный совет проекта привлекут активистов и экспертов. Все выявленные объекты по избирательным округам поставят под контроль депутатов от «Единой России». Эта работа должна завершиться до 1 марта.

Также глава региона в своем выступлении отметил, что тема экологии для Челябинской области является приоритетом. Удалось добиться хорошей динамики по снижению промышленных выбросов, в области активно развивается волонтерское экологическое движение. Практика раздельного сбора мусора введена в восьми городах области и в Сосновском районе, для чего установили порядка 5,5 тысячи контейнеров, а до конца года их количество достигнет 8 тысяч.



Отдельно губернатор коснулся темы региональной экономики, которой удалось выстоять в непростой 2022 год: значительную роль сыграли федеральные и областные меры поддержки. Регион включился в работу по восстановлению Донбасса, взяв шефство над Ясиноватой и Волновахским районом в ДНР. Сейчас там работают южноуральцы, в том числе и единороссы. Не забывают и о семьях участников спецоперации: создан штаб помощи семьям мобилизованных.

«Наше ключевое направление работы — адресная помощь семьям. Каждая семья защитников нашего Отечества должна ощущать постоянные внимание и заботу», — сказал глава региона.

Что касается задач для реготделения «ЕР», то Алексей Текслер обозначил, что необходимо усилить работу отделений партии, поскольку впереди ожидается большой электоральный сезон. Депутатам нужно активнее участвовать в партийной работе и проектах «Единой России», а также доносить информацию до своих избирателей. На заседании также назначили регионального координатора партпроекта «ZаСамбо» и обсудили организацию фестиваля-конкурса гармонистов «ГАРМОНиЯ».