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/ Воду в целом районе Златоуста случайно посчитали непригодной для питья

Воду в целом районе Златоуста случайно посчитали непригодной для питья

Информация о вредных веществах распространилась в Сети.
сегодня в 12:46
  |  Общество

Жители златоустовского района «под откосом» забили тревогу: в соцсетях появилось сообщение, что вода в колонках непригодна для питья. Для приготовления пищи, стирки, уборки и банных процедур в этом районе используют воду из колонок. Якобы наличие в ней алюминия, да еще и в недопустимых нормах, серьезно напугало их. Причиной назвали некую аварию на водоканале.

В данном районе лопнул какой-то бак, который очень важен для использования воды в калонках, в баке находилось вещество алюминия в больших количествах. Сотрудники водоканала не смогли очистить его, и вода все так же поступает во все колонки этого района. По данным экспертизы, которую они сделали, в некоторых участках этого района было выявлено вещество алюминия, которое не пригодно для здоровья человека. Оно медленно и верно разрушает человеческий организм, вызывает раковые клетки, и другие не сопоставимые с жизнью болезни! — написали в соцсетях.

В администрации Златоуста с готовностью прокомментировали информацию. Они обратились с вопросом в Горводоканал, там предоставили результаты последних замеров. Никаких вредных веществ не обнаружено.

Это все слухи. В водоканале дали справку, что проводятся периодические замер и пробы воды. Никаких превышений замечено не было. Алюминий в воде для очистки не применяется, только если в виде вентиля на кране. — пояснили сайту «Первый областной» в пресс-службе администрации Златоуста.

Жители Златоуста могут самостоятельно получить информацию о состоянии воды. Для этого нужно позвонить в Горводоканал по номеру 8 (3513) 65 25 31.

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