Жительница Миасса гуляет по улицам с чернобурой лисой на поводке

Необычного питомца семья завела в мае.

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В Миассе семья завела чернобурого лисенка. Хозяйкой необычного питомца стала Мария Могучая. Вместе со своей мамой Еленой Плюсниной они приобрели лиса на зооферме, когда он был совсем крошечным.

«Его зовут Эрра, он у нас живет с мая. Я следила за женщиной на „Ютубе“, она рассказывала про лиса, которого они спасли. Тогда я поняла, что тоже хочу лисенка. Сначала с ним было довольно сложно, он не давал спать, много проказничал. Грыз все: мебель, игрушки, мои конспекты», — рассказала корреспонденту медиахолдинга ОТВ Мария Могучая.

Сейчас с лисенком стало чуть проще, питомец и хозяева постепенно привыкают друг к другу. Малыш подрос, теперь его выгуливают на шлейке прямо по улицам города. Однако у миассцев сразу же появились вопросы к хозяевам лиса, не заразно ли животное. Елене Плюсниной даже пришлось написать пост в социальных сетях, чтобы объяснить горожанам, что лис домашний, ему поставили все прививки и переносить бешенство он не может.