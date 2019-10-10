Спасенная из гудрона собака здорова и скоро вернется на Троицкий тракт

Челябинский Центр отлова вылечил животное и накопил долги перед ветклиникой.

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Центр отлова бездомный животных в Челябинске кинул в соцсетях клич о помощи. Сотрудники организации в августе этого года спасли из гудронного «плена» собаку, которая обитала в районе Троицкого тракта. Животное было измазано в черной липкой массе и могло погибнуть от отравления.

В настоящее время собака здорова, но Центр накопил многотысячные долги перед ветклиникой, которая занималась лечением. В настоящее время он достиг порядка 27 тысяч рублей. Это связано с тем, что лечение собаки не остановилось только на избавлении от гудрона.

«Собаку сначала отмыли, потом её пришлось всё-таки побрить. Потому что, во-первых, на теле были сильные ожоги, нужно было их открыть. Во-вторых, гудрон был уже настолько сформировавшийся, что его невозможно было оттереть, пришлось выстригать и сбривать. После собаку стабилизировали, несколько недель она провела на капельницах, потому что токсикация пошла в организм», — рассказал Владимир Шиленко, руководитель Гуманного центра отлова бездомных кошек и собак.

После это собаку было решено стерилизовать, но здесь ветеринары снова столкнулись с проблемой. «Врачи обнаружили венерическую саркому, чтобы её полностью пролечить потребовалось ещё несколько недель, она прошла курс химиотерапии. И только после этого буквально на днях она была стерилизована, вакцинирована», — добавил Владимир Шиленко.

Собака порядка двух месяцев провела в платной клинике на Воровского, где ее лечили от венерического заболевания. Один день пребывание животного в стационаре стоит порядка 700 рублей.

«Порядка 20 тысяч мы смогли закрыть, благодаря сборам, благодаря одному мужчине, который каждый день приходил в клинику и решил остаться неизвестным. Второе лечение получилось таким дорогим из-за саркомы: это химиотерапия, длительное лечение в стационаре», — рассказал Владимир.

За время пребывания в клинике собака стала совсем ручной, Владимир рассказывает, что сотрудницы учреждения полюбили ее и приучили к ласке. Теперь животное легко можно забирать в семью. Но пока тех, кто хотел бы ее приручить, не нашлось. Поэтому в ближайшее время она вернется в будку на Троицком тракте, откуда ее забрали сотрудники Центра.

Сейчас Владимир Шиленко через соцсети обращается к неравнодушным челябинцам с просьбой оказать помощь в выплате долга.