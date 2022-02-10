В Бакале автомобильный мост строят с опережением графика

Работы на путепроводе продолжаются и в холодное время года

В городе Бакале Саткинского района с опережением графика идет строительство путепровода. Знаменитая «петля», соединяющая две части города, была разобрана в 2008 году, но по решению губернатора Алексея Текслера она будет вновь возведена к концу 2023 года. Ранее подрядчики вышли на круглосуточный режим работы, теперь, по данным местных властей, некоторые виды работ будут завершены раньше планируемого. В информагентстве «Первое областное» узнали подробнее о ходе строительства.

Путепровод со спиральным съездом, соединяющий две части моногорода в Саткинском районе, строит компания «Уралмостострой» из Уфы. Строительство началось еще летом, теперь идут работы, которые возможно проводить и в зимнее время. Стройка идет за закрытым ограждением, но еженедельно подрядчик делает видеосъемку с высоты птичьего полета, чтобы наглядно показать объем производимых работ.

По данным администрации Бакальского городского поселения, на сегодняшний день из 15 опор старого моста демонтированы 13 и одно пролетное строение и возведены девять опор, смонтированы четыре пролетных строения высотой от 15 до 24 метров.

«Генподрядчик активно привлекает местных жителей. Сейчас идут переговоры с ОАО „РЖД“ на проведение работ вблизи и над железной дорогой»,

— пояснила заместитель главы Бакальского поселения Ксения Пышляева.

До конца 2022 года подрядчик планирует полностью вывести все оставшиеся опоры, смонтировать пролетные строения, омонолитить балки межу собой, отсыпать подходы к путепроводу, вывести фундаменты лестничных сходов, переустановить контактную сеть ОАО «РЖД».

По данным Бакальской администрации, опережение графика идет соответственно и по освоению денег: вместо почти 79 млн рублей в 2021 году освоено 110 млн.

Напомним, в декабре 2008 года знаменитая бакальская «фигушка» — мост со спиралевидным съездом — из-за многочисленных дефектов в общей конструкции был перекрыт и за полгода его полностью снесли. Путепровод был не только составной частью транспортной системы, соединяющей южную и северную части города, но и гордостью жителей и всего района. Бакальцы ждали восстановления моста больше десятка лет.

Точку в ожидании поставил губернатор Алексей Текслер. Во время своего первого визита в Бакал в 2019 году он поставил вопрос ребром: мост нужно вернуть. В марте этого года во время повторной поездки главе региона представили проект будущего путепровода. Строительство должно занять 27 месяцев и завершиться в октябре 2023 года.