С 1 июня величина прожиточного минимума в Челябинской области составит:
— на душу населения — 13 076 рублей;
— для трудоспособного населения — 14 253 рубля;
— для пенсионеров — 11 245 рублей;
— детей — 13 688 рублей.
Напомним, увеличить прожиточный минимум, МРОТ и социальные пенсии россиян ранее поручил президент Владимир Путин.
Вслед за ними повысится и размер ряда других социальных выплат. Например, выплата беременным женщинам, вставшим на учет в ранние сроки; пособия на детей; размер федеральных и региональных социальных доплат к пенсиям.
Также новый МРОТ будут использовать в качестве критерия нуждаемости при назначении иных социальных выплат. Подробнее об этом читайте в отдельном материале ИА «Первое областное».
Доходы жителей Челябинской области выросли на 12%. Средний показатель достиг 27,8 тысячи рублей на каждого южноуральца.