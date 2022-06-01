Назван размер прожиточного минимума в Челябинской области на 1 июня 2022 года

Точные цифры приведены в постановлении губернатора

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал постановление об увеличении прожиточного минимума в регионе. С 1 июня он вырастет на 10%, сообщает пресс-служба правительства региона.

С 1 июня величина прожиточного минимума в Челябинской области составит:

— на душу населения — 13 076 рублей;

— для трудоспособного населения — 14 253 рубля;

— для пенсионеров — 11 245 рублей;

— детей — 13 688 рублей.

Напомним, увеличить прожиточный минимум, МРОТ и социальные пенсии россиян ранее поручил президент Владимир Путин.

Вслед за ними повысится и размер ряда других социальных выплат. Например, выплата беременным женщинам, вставшим на учет в ранние сроки; пособия на детей; размер федеральных и региональных социальных доплат к пенсиям.