Доходы жителей Челябинской области выросли на 12%

Средний показатель достиг 27,8 тысячи рублей на каждого южноуральца

Жители Челябинской области за первый квартал получили доходы на 285,2 млрд рублей. Это на 12% больше аналогичного периода прошлого года, сообщает Минэкономразвития региона со ссылкой на службу статистики.

В структуре доходов увеличились денежные поступления от собственности — на 17,4%, от предпринимательской деятельности — на 13,5%, выросла оплата труда наемных работников — на 13,1%, соцвыплаты — на 5,9%.

«Среднедушевые денежные доходы составили 27 811,4 рубля на человека в Челябинской области. Реальные располагаемые доходы выросли на 3,3% в первом квартале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — сообщает пресс-служба Минэкономразвития области.

Ежемесячные потребительские расходы в среднем на одного человека увеличились в январе — марте на 16,4%, до 24,8 тыс. рублей. В целом объем расходов составил 254,3 млрд рублей, что на 15,5% больше, чем годом ранее.