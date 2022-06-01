«Губернатор Алексей Текслер подписал постановление об увеличении прожиточного минимума, в соответствии с которым в Челябинской области изменены размеры пособий и выплат семьям с детьми. Это коснется порядка 100 тысяч южноуральских семей. Перерасчет будет автоматическим, обращаться никуда не нужно», — рассказала министр социальных отношений Ирина Буторина.
Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка
Размер выплаты с 1 июня 2022 года — 13 688 рублей.
Право на ежемесячную выплату в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка имеют семьи со среднедушевым доходом, размер которого не превышает двукратную величину прожиточного минимума для трудоспособного населения (с 1 июня 2022 года —28 506 рублей).
Подать заявление можно в управлении социальной защиты населения по месту жительства, в МФЦ, а также через единый портал госуслуг.
Ежемесячная денежная выплата при рождении третьего и (или) последующих детей
Размер выплаты с 1 июня 2022 года — 13 688 рублей.
Право на ежемесячную денежную выплату при рождении третьего и (или) последующих детей имеют многодетные семьи со среднедушевым доходом, размер которого не превышает двукратную величину прожиточного минимума для трудоспособного населения (с 1 июня 2022 года — 28 506 рублей). При назначении учитывается занятость родителей.
Подать заявление можно в управлении социальной защиты, в МФЦ или на региональном портале государственных и муниципальных услуг.
Ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно
Размер составляет 50%, 75% и 100% от регионального прожиточного минимума на ребенка. С 1 июня 2022 года — 6 844 рубля, 10 266 рублей или 13 688 рублей соответственно.
Право на ежемесячную выплату на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно имеют семьи со среднедушевым доходом, размер которого не превышает величину прожиточного минимума на душу населения (с 1 июня 2022 года — 13 076 рублей), с учетом дополнительных условий — это имущественный критерий на дату подачи заявления и критерий «нулевых доходов» за расчетный период.
Подать заявление можно на едином портале государственных и муниципальных услуг, в МФЦ или в управлении социальной защиты по месту жительства.
Ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет
Размер выплаты составляет 50%, 75% и 100% от регионального прожиточного минимума на ребенка. С 1 июня 2022 года — 6 844 рубля, 10 266 рублей или 13 688 рублей соответственно.
Право на ежемесячную выплату на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет имеют семьи со среднедушевым доходом, размер которого не превышает величину прожиточного минимума на душу населения (с 1 июня 2022 года — 13 076 рублей), с учетом дополнительных условий — это имущественный критерий на дату подачи заявления и критерий «нулевых доходов» за расчетный период.
Подать заявление на выплату можно через единый портал государственных и муниципальных услуг, в клиентских службах ПФР и МФЦ.
Ежемесячная денежная выплата в случае рождения (усыновления) второго ребенка
Размер выплаты с 1 июня 2022 года — 6 844 рубля.
Право на ежемесячную денежную выплату в случае рождения (усыновления) второго ребенка имеют семьи, если ребенок рожден начиная с 1 января 2022 года по 30 ноября 2024 года включительно и если размер среднедушевого дохода семьи не превышает величину прожиточного минимума на душу населения (с 1 июня 2022 года — 13 076 рублей). При назначении учитывается занятость родителей.
Подать заявление можно в управлении социальной защиты населения по месту жительства или в МФЦ.
Пособие на ребенка-инвалида одинокому трудоустроенному родителю
Размер пособия с 1 июня 2022 года — 15 741 рубль с учетом районного коэффициента.
Право на пособие имеют семьи со среднедушевым доходом, размер которого не превышает величину прожиточного минимума (с 1 июня 2022 года — 13 076 рублей).
Денежные средства на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных под опеку (попечительство) и на воспитание в приемные семьи
Размер пособия с 1 июня 2022 года — 13 688 рублей. Подать заявление можно в управлении социальной защиты населения по месту жительства, в МФЦ, а также через единый портал государственных и муниципальных услуг.
Напомним, с 1 июня 2022 года в Челябинской области прожиточный минимум в расчете на душу населения установлен в размере 13 076 рублей; для трудоспособного населения — 14 253 рубля; для пенсионеров — 11 245 рублей; для детей — 13 688 рублей. Постановление об этом подписал губернатор Алексей Текслер.