Названы новые суммы детских пособий в Челябинской области

Выплаты увеличены с 1 июня

С 1 июня в России на 10% вырос МРОТ и прожиточный минимум. Вслед за ними в Челябинской области увеличились выплаты на детей. Рассказываем, как именно.

«Губернатор Алексей Текслер подписал постановление об увеличении прожиточного минимума, в соответствии с которым в Челябинской области изменены размеры пособий и выплат семьям с детьми. Это коснется порядка 100 тысяч южноуральских семей. Перерасчет будет автоматическим, обращаться никуда не нужно»,

— рассказала министр социальных отношений Ирина Буторина.

Размер выплаты с 1 июня 2022 года — 13 688 рублей.Право на ежемесячную выплату в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка имеют семьи со среднедушевым доходом, размер которого не превышает двукратную величину прожиточного минимума для трудоспособного населения (с 1 июня 2022 года —28 506 рублей).Подать заявление можно в управлении социальной защиты населения по месту жительства, в МФЦ, а также через единый портал госуслуг.

Размер выплаты с 1 июня 2022 года — 13 688 рублей.Право на ежемесячную денежную выплату при рождении третьего и (или) последующих детей имеют многодетные семьи со среднедушевым доходом, размер которого не превышает двукратную величину прожиточного минимума для трудоспособного населения (с 1 июня 2022 года — 28 506 рублей). При назначении учитывается занятость родителей.Подать заявление можно в управлении социальной защиты, в МФЦ или на региональном портале государственных и муниципальных услуг.

Размер составляет 50%, 75% и 100% от регионального прожиточного минимума на ребенка. С 1 июня 2022 года — 6 844 рубля, 10 266 рублей или 13 688 рублей соответственно.Право на ежемесячную выплату на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно имеют семьи со среднедушевым доходом, размер которого не превышает величину прожиточного минимума на душу населения (с 1 июня 2022 года — 13 076 рублей), с учетом дополнительных условий — это имущественный критерий на дату подачи заявления и критерий «нулевых доходов» за расчетный период.Подать заявление можно на едином портале государственных и муниципальных услуг, в МФЦ или в управлении социальной защиты по месту жительства.

Размер выплаты составляет 50%, 75% и 100% от регионального прожиточного минимума на ребенка. С 1 июня 2022 года — 6 844 рубля, 10 266 рублей или 13 688 рублей соответственно.Право на ежемесячную выплату на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет имеют семьи со среднедушевым доходом, размер которого не превышает величину прожиточного минимума на душу населения (с 1 июня 2022 года — 13 076 рублей), с учетом дополнительных условий — это имущественный критерий на дату подачи заявления и критерий «нулевых доходов» за расчетный период.Подать заявление на выплату можно через единый портал государственных и муниципальных услуг, в клиентских службах ПФР и МФЦ.

Размер выплаты с 1 июня 2022 года — 6 844 рубля.Право на ежемесячную денежную выплату в случае рождения (усыновления) второго ребенка имеют семьи, если ребенок рожден начиная с 1 января 2022 года по 30 ноября 2024 года включительно и если размер среднедушевого дохода семьи не превышает величину прожиточного минимума на душу населения (с 1 июня 2022 года — 13 076 рублей). При назначении учитывается занятость родителей.Подать заявление можно в управлении социальной защиты населения по месту жительства или в МФЦ.

Размер пособия с 1 июня 2022 года — 15 741 рубль с учетом районного коэффициента.Право на пособие имеют семьи со среднедушевым доходом, размер которого не превышает величину прожиточного минимума (с 1 июня 2022 года — 13 076 рублей).Размер пособия с 1 июня 2022 года — 13 688 рублей. Подать заявление можно в управлении социальной защиты населения по месту жительства, в МФЦ, а также через единый портал государственных и муниципальных услуг.