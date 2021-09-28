Младенец, которого в коробке подкинули к двери квартиры на улице Мира в Коркино в минувшую субботу, может быть родным ребенком ее хозяина. Об этом ИА «Первое областное» сообщил собственный источник.
«Выяснилось, что малыша могли подкинуть предполагаемому отцу. Речь идет о гражданских отношениях между матерью и отцом, вероятно», — сказал инсайдер.
Жители дома, где случилось ЧП, изначально предполагали, что подъезд, куда принесли младенца, выбран неслучайно: на домофоне отсутствует камера наблюдения.
Теперь выяснилось, что мать знала, к какой квартире принести ребенка.
«Полиция продолжает проверку. Женщина, родившая ребенка, не установлена и не найдена», — рассказали в региональном полицейском главке.
Младенец находится в коркинской больнице под наблюдением врачей. Он здоров.