«Найден. Жив»: в Челябинске закончились поиски 12-летнего подростка

Об этом сообщили координаторы «Легион-Спаса».

В Челябинске закончены поиски Абдусамира Пирова — 12-летнего школьника, пропавшего несколько дней назад. Об этом сегодня, 20 ноября, «Первому областному» рассказали представители движения «Легион-Спас». Сейчас школьник уже воссоединился со своими родными.



«Усилиями наших координаторов, инфоргов и руководителя, а также, конечно, с вашей помощью проведена огромная работа по розыску 12-летнего Абдусамира Пирова. Хотим вам сказать важную новость: „Найден. Жив“», — сообщили представители «Легион-Спаса».

О пропаже мальчика стало известно в среду, 18 ноября. Из дома по улице Образцова он ушёл ещё 16 ноября и с тех пор не выходил на связь.

Напомним, накануне в Челябинске были объявлены поиски пятилетней девочки, которая ушла из дома в минувший четверг. Ребёнка нашли сегодня. Выяснилось, что пропавшая сама вышла из соседнего подъезда.