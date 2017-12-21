/ «Научный» каток рядом с хвойным лесом открывается в центре Челябинска

Горожанам предлагают авторскую еду, веселую программу и катание на свежем воздухе.

Еще один каток под открытым небом залили в Челябинске. Он располагается на так называемой «Площади науки» — площадке за памятником Курчатову, недалеко от Городского бора. Всем фигуристам обещают необычную атмосферу: помимо чистого льда — кофейню и авторскую кухню, веселую программу, а также катание хоть целый день по цене одного билета.

Открытие Катка на «Площади науки» — главное событие этого сезона! В день открытия вас ожидает обширная программа: детские мастер-классы, игры с аниматорами, работа диджея, фотозона, дегустация блюд, конкурсы и призы от партнеров проекта. — рассказали сайту «Первый областной» организаторы.

Официальные открытие катка состоится 23 декабря в 13:30. Сам каток будет работать ежедневно с 10:00 до 22:00. Цена билета для взрослого — 100 рублей, в выходные и праздники — 200 рублей. Для детей цена в два раза ниже. Один билет действует целый день.





