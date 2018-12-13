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/ 78 бесплатных катков ждут жителей Челябинска

78 бесплатных катков ждут жителей Челябинска

Обустройством площадок займется МБУ «Спортивный город».
сегодня в 18:03
  |  Общество
78 бесплатных катков зальют для жителей Челябинска этой зимой. Ледовые площадки будут работать во всех дворах южноуральской столицы.

Заливку катков в этом году будет осуществлять муниципальное бюджетное учреждение «Спортивный город». Â прошлом году работа была затруднена из-за недобросовестных подрядчиков, поэтому сейчас катки находятся на полном обеспечении организации.

Жители видят нашу работу, оценивают ее, и обращаются к нам с просьбами залить каток в их дворе. Мы с удовольствием откликаемся там, где это возможно. Средства нам выделяются целевые, поэтому работаем мы только с муниципальной собственностью. По сравнению с прошлым годом катков будет на десять больше — 78. Заливают и следят за ними наши сезонные сотрудники, мы создали для этого 70 рабочих мест. И есть инструкторы, которые бесплатно занимаются со всеми желающими. — рассказал директор МБУ «Спортивный город» Эркин Маматов.

На данный момент к эксплуатации уже подготовлено 60 катков. Два готовых катка вчера, 12 декабря проверили депутаты Челябинской городской Думы. Как отмечает председатель Комиссии по социальной политики Александр Галкин, недочеты есть, но они поправимы.

В течение всей зимы мы будем контролировать дворовые площадки, как они содержатся и обслуживаются. Эту работу мы ведем уже третий год, для жителей работает телефон горячей линии, по которому они могут оставить жалобы и предложения. Уверен, что новый формат работы, когда вся ответственность лежит на сотрудниках муниципального учреждения, даст положительный эффект. Им не нужно будет судиться с подрядчиками за срыв сроков или плохое качество, например, а можно будет просто уволить работника, который плохо выполняет свои обязанности. — рассказал Александр Галкин.

Отметим, все жители Челябинска могут высказать претензии и пожелании по работе катков по телефону горячей линии: 216−33−98, с 9:00 до 17:00 в будние дни.

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