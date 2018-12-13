/ 78 бесплатных катков ждут жителей Челябинска

Обустройством площадок займется МБУ «Спортивный город».

78 бесплатных катков зальют для жителей Челябинска этой зимой. Ледовые площадки будут работать во всех дворах южноуральской столицы.

Заливку катков в этом году будет осуществлять муниципальное бюджетное учреждение «Спортивный город». Â прошлом году работа была затруднена из-за недобросовестных подрядчиков, поэтому сейчас катки находятся на полном обеспечении организации.

Жители видят нашу работу, оценивают ее, и обращаются к нам с просьбами залить каток в их дворе. Мы с удовольствием откликаемся там, где это возможно. Средства нам выделяются целевые, поэтому работаем мы только с муниципальной собственностью. По сравнению с прошлым годом катков будет на десять больше — 78. Заливают и следят за ними наши сезонные сотрудники, мы создали для этого 70 рабочих мест. И есть инструкторы, которые бесплатно занимаются со всеми желающими. — рассказал директор МБУ «Спортивный город» Эркин Маматов.

На данный момент к эксплуатации уже подготовлено 60 катков. Два готовых катка вчера, 12 декабря проверили депутаты Челябинской городской Думы. Как отмечает председатель Комиссии по социальной политики Александр Галкин, недочеты есть, но они поправимы.

В течение всей зимы мы будем контролировать дворовые площадки, как они содержатся и обслуживаются. Эту работу мы ведем уже третий год, для жителей работает телефон горячей линии, по которому они могут оставить жалобы и предложения. Уверен, что новый формат работы, когда вся ответственность лежит на сотрудниках муниципального учреждения, даст положительный эффект. Им не нужно будет судиться с подрядчиками за срыв сроков или плохое качество, например, а можно будет просто уволить работника, который плохо выполняет свои обязанности. — рассказал Александр Галкин.

Отметим, все жители Челябинска могут высказать претензии и пожелании по работе катков по телефону горячей линии: 216−33−98, с 9:00 до 17:00 в будние дни.