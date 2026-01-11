В Челябинской области сохраняют более 150 памятников природы

Красивейшие озера, леса и горные хребты Южного Урала — под зорким оком инспекторов нацпарков и заповедников

Челябинская область — регион с удивительной природой. Здесь и красивейшие озера, и горные хребты, и уникальные реликтовые леса. Которые, кстати, находятся в заповедниках, нацпарках или являются памятниками природы. Фотографы ИА «Первое областное» не раз бывали в этих местах и сделали немало прекрасных снимков. Ими они поделились с вами ко Дню заповедников и национальных парков, который отмечается сегодня, 11 января.

Национальный парк «Таганай»

Леса — одно из основных богатств этого нацпарка: они покрывают 93% его территории. Здесь можно найти около 30 видов деревьев.

Удивительный вид открывается со смотровых площадок на хребет Большой Таганай. На фото — Откликной гребень — вторая по высоте вершина хребта.

Национальный парк «Зюраткуль»

Его природа не менее хороша. Но славится это охраняемая территория озером Зюраткуль. Это самое высокогорное озеро на Южном Урале: оно расположено на высоте 724 метра над уровнем моря.

Устиновский каньон

Это памятник природы, расположенный в 30 километрах от Миасса. В скалах можно найти гроты и пещеры. А еще каньон — уникальный участок реликтовой растительности: здесь множество редких растений, занесенных в Красную книгу.

Не менее удивительна природа национального парка «Зигальга», Ильменского заповедника, Южно-Уральского заповедника. Все это — особо охраняемые природные территории. Но если национальные парки готовы принимать туристов, то заповедники — закрытые для обычных людей территории. В последних природу сохраняют в естественном состоянии.

Зато туристам доступны не менее прекрасные памятники природы. В Челябинской области их более 150-ти, в их числе — озеро Тургояк, которое известно как «Жемчужина Урала» благодаря своей красоте и чистоте.

Авторы фото: Олег Каргаполов, Людмила Ковалева, Дмитрий Сопильняк, Андрей Ткаченко.