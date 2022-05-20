Бездомные собаки напали на школьника в поселке Новосинеглазово

По словам челябинцев, животные накинулись на мальчика, а затем и на женщину

В Челябинске жители поселка Новосинеглазово (Советский район) сообщили о бездомных собаках, которые напали на ребенка и напугали взрослых. Инцидент произошел 19 мая во дворах по улице Громова. В администрации района ИА «Первое областное» сообщили, что большинство псов, обитающих в поселке, чипированы.

«Утром мой сын пошел в школу, и на него накинулись три собаки. Одна собака схватила его за ногу, сильных повреждений нет, но царапина и испуг остался. Следом шла женщина, на нее тоже эти же самые собаки накинулись», — рассказала местная жительница Евгения Фомина в группе в соцсети.

В администрации Советского района ответили, что сотрудники выезжали на место инцидента, однако этих собак там уже не было. Кроме того, нам рассказали, что по данному факту ни письменных, ни устных обращений от жителей поселка не поступало.

«В поселке Новосинеглазово процентов 80 собак — с бирками. То есть их отлавливают, стерилизуют, прививают и отпускают в среду обитания. Мы против закона пойти не можем. Администрация всегда реагирует на такие обращения, тем более на ситуации, когда укусы», — прокомментировал ИА «Первое областное» начальник отдела по работе с территорией Новосинеглазово Илья Азингареев.

Также в администрации сообщили, что с начала 2022 года в Новосинеглазово поступило менее 10 обращений по поводу отлова бездомных собак.

Ранее ИА «Первое областное» сообщало, что следственные органы начали проверку после нападения собаки на 14-летнюю девочку около ТК «Алиса» в Чебаркуле.

Коркинский городской суд взыскал моральный ущерб с администрации района после нападения бездомной собаки на 11-летнюю девочку.Об этом 18 мая сообщили в прокуратуре Челябинской области.



В том же Коркино 16 февраля пятиклассница Марина отправилась на занятия около 11 часов утра. Возле мусорных баков девочку настигла стая псов. Собаки напали на ребенка и сорвали кожу с головы.

В начале 2022 года в Челябинске определили ответственных за отлов безнадзорных собак. Контракт на ближайший год заключили с ООО «РемКом». Как происходит отлов животных, чем подрядчик обезвреживает животное и куда затем доставляет? А главное — легко ли поймать в городе-миллионнике стаи собак, которые постоянно мигрируют? Чтобы ответить на эти и другие вопросы по отлову бродячих собак, корреспондент ИА «Первое областное» отправился в рейд вместе с подрядчиком.

