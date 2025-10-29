Наставники «Героев Южного Урала» помогают участникам построить карьеру

У ветеранов СВО есть все возможности стать достойными управленцами

Участникам программы «Герои Южного Урала» построить карьеру в гражданской жизни помогают опытные наставники. Это в том числе и те, кто сам побывал «за ленточкой» и знает, как важно помочь бойцам в мирной жизни. Среди таких наставников — глава Троицка Дмитрий Гатов, который работал в зоне СВО более двух лет.

«Проект „Герои Южного Урала“ — это практическая школа управления. Участники решают реальные задачи, учатся работать в команде и брать ответственность за результат. А наставники дают инструменты для успешного обучения и освоения компетенций»,— отметил Дмитрий Гатов.

Глава Троицка выразил уверенность в том, что к завершению проекта участники выйдут на новый уровень профессиональной зрелости и готовности служить региону.

В рамках образовательной программы «Герои Южного Урала» ветераны СВО не только получают новые знания по разным направлениям и проходят практику, но и адаптируют полученные в зоне спецоперации навыки для применения в мирной жизни.

Из четырех модулей участники проекта успешно преодолели уже два. Это основы государственной политики и системы госуправления, а также экономика и финансы. Обучение завершится летом 2026 года. Выпускники получат дипломы гособразца и смогут трудоустроиться в органы власти или на предприятия.