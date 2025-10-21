Программа «Герои Южного Урала» развивает сильные стороны ветеранов СВО

Участники завершили обучение на втором модуле

Участники программы «Герои Южного Урала» завершили второй модуль обучения по образовательной программе «Экономика и финансы». Ветеранов СВО познакомили с региональным рынком труда, структурой ЖКХ, промышленной сферой не только в теории, но и на практике.

Программа направлена на трудоустройство и на преобразование их военных навыков в мирной жизни.

«Важность и значение кадрового проекта „Герои Южного Урала“ невозможно переоценить. Он актуален для многих участников специальной военной операции, которые возвращаются в мирную жизнь. В Кыштымском городском округе достаточно примеров, когда ветераны боевых действий принимают участие в патриотических, просветительских и спортивных мероприятиях», — сказала руководитель Центра занятости населения Кыштымского городского округа Ольга Маркина.

