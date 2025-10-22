Второй модуль программы «Герои Южного Урала» завершили все 60 участников

Они изучали основы государственного управления и посетили промышленные предприятия региона

В Челябинской области успешно завершился второй образовательный модуль программы «Герои Южного Урала». В течение десяти дней 60 участников специальной военной операции изучали основы экономической, бюджетной, промышленной, аграрной политики и налоговой системы.

Программа включала не только теоретические занятия, но и практические тренинги по ораторскому искусству и эмоциональному интеллекту. Участники познакомились с опытом работы главы муниципалитета, перспективами развития туризма в регионе и посетили ведущие промышленные предприятия области, включая трубопрокатный завод и завод «Урал».

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер отметил успешное завершение обучения.

«Отмечу, что по итогу все успешно сдали итоговый экзамен. Самое ценное — отзывы участников нашей программы. Они очень позитивные. Ребята учатся не для галочки. Им важно быть востребованными, продолжить служение России. И мы им в этом максимально помогаем», — подчеркнул глава региона.

Участники программы изучали ключевые аспекты государственного управления — от основных экономических терминов до вопросов формирования бюджета и налоговой системы. Особое внимание уделялось развитию туризма в регионе и практическим аспектам работы в органах власти.

«Хочется сказать в первую очередь огромное слово благодарности правительству Челябинской области, президентской академии. Те знания общие, которые нам дают, позволяют нам потом стать, вне зависимости от направления, грамотными управленцами», — сказал участник проекта Андрей Мурзин.

Программа «Герои Южного Урала» продолжает работу, и ветераны СВО уже настроены на следующий этап обучения, где смогут применить полученные знания на практике.