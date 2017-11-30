/ 29-летняя мать двоих детей вернулась домой спустя неделю

Женщину несколько раз видели жители города в разных частях.

В Челябинске завершились поиски 29-летней женщины. Мать двоих детей пропала еще 23 ноября, за это время жители города несколько раз сообщали о похожей прохожей в разных частях города. Сегодня, 30 ноября, ее поиски завершились.



Нашлась, жива-здорова! Всем огромное спасибо! — сообщил сайту «Первый областной» родственник пропавшей Максим Козлов.

Напомним, сейчас в Челябинске ведутся поиски двоих мужчин. 25-летний житель Челябинска пропал три дня назад. За поиски уже взялись правоохранители и волонтеры. Молодой человек не выходит на связь все это время. Сообщается, что он мог уехать за пределы города на личном автомобиле — белом «Фольксвагене».



Две недели продолжаются поиски 37-летнего пациента психоневрологической больницы Челябинска. Мужчина находился там на лечении. Пациент шел на прием вместе с другими пациентами, когда пропал из виду.