/ Окончены поиски пропавшего южноуральца с армейской татуировкой

Мужчину искали сначала в Кыштыме, а потом в Самаре.

30-летнего жителя поселка Новогорный, который пропал еще 4 февраля, нашли. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «Легион-Спас».



Пропавший найден. Жив. — заявили волонтеры.

Знакомые южноуральца сообщили сайту «Первый областной», что сейчас он направляется домой. По предварительной информации, добираться мужчине предстоит из Самары.

Напомним, жителя озерского поселка видели в день исчезновения в Кыштыме. Местные жители рассказали, что он выходил из гостиницы «Родник» по улице Карла Либнехта. Вскоре информация обновилась: участники поисковой группы заявили, что мужчина мог уехать на поезде в Самару.

