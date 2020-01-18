Челябинские орнитологи просят южноуральцев присоединиться к Всероссийской акции «Серая шейка-2020»

Учет водоплавающих птиц пройдет 18 и 19 января.

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Многие водоплавающие птицы осенью оставляют уральские широты, пернатые улетают зимовать в Западную и Южную Европу, Индию, Китай, юго-восточную Азию, на Каспий. Однако летят птицы на юг отнюдь не от холода, а от того, что водоемы покрываются льдом, а это оставляет птиц без питания.

«Возведенные речные плотины способствуют тому, что ниже сброса вод появляются огромные незамерзающие участки, которые не покрываются коркой льда даже в лютые зимы. Такие же участки остаются и в местах теплого водосброса от ГРЭС и в больших городах. Водоплавающие птицы стали чаще пережидать зиму на территории России», — рассказывает руководитель Челябинского орнитологического общества Ирина Чухарева.

Союз охраны птиц России ежегодно организует среднезимний учет водоплавающих птиц, анализирует какие виды и в каком количестве остаются на месте обитания, с 2015 года это мероприятие приняло статус Всероссийской акции «Серая шейка».

Орнитологи призывают местных жителей помочь им в «переписи населения» среди пернатых. Специалистам известны все места зимовок, но охватить их самостоятельно орнитологам не под силу. Собранные данные о количестве птиц и местах их обитания показывают условия социально-экономической обстановки, качества водоёмов и другие факторы.

«Интересно, что в 2020 году на территории Челябинской области проходит теплая зима. И очень важно установить все ли наши мигрирующие водоплавающие птицы улетели, или есть те, которые не смогли покинуть регион по каким-либо причинам и им требуется срочная помощь специалистов», — говорит орнитолог Ирина Чухарева.

Подробности проведения акции «Серая шейка» можно узнать по телефону: 8-950-749-44-09 или на сайте.