Признаки развивающегося алкоголизма и стадии болезни

Когда не обойтись без помощи нарколога

Алкоголизм — это хроническое заболевание, характеризующееся зависимостью от алкоголя. Оно может развиваться постепенно, и важно быть внимательным к признакам, которые свидетельствуют о начинающихся проблемах. Если вы замечаете, что стали пить алкоголь чаще, чем раньше, это может быть тревожным сигналом. Регулярные посиделки с друзьями и алкоголем часто незаметно перерастают в привычку.

«Постепенное увеличение дозы алкоголя для достижения прежнего эффекта — это явный признак зависимости. Если вам необходимо большее количество алкоголя, чтобы почувствовать опьянение, это указывает на развитие толерантности», — объясняют наркологи.

Вы стали понимать, что употребление алкоголя становится способом справиться со стрессом, тревогой или депрессией. Потребность в алкоголе для улучшения настроения или снятия напряжения уже сигнализирует о проблеме.

Если вам трудно остановиться после одной-двух рюмок и вы часто превышаете запланированное количество, это также признак развивающегося алкоголизма.

«Когда вы продолжаете пить, несмотря на негативные последствия для здоровья, работы или отношений, это тревожный звонок. Проблемы с памятью, частые похмелья или ухудшение физического состояния указывают на необходимость обращения за помощью», — отмечают врачи.

Еще один маркер — социальная изоляция. Снижение интереса к занятиям, которые не связаны с алкоголем, говорит о зависимости. Если алкоголь становится единственным способом провести время, это повод задуматься о своем состоянии.





Стадии алкоголизма:

• первая (начальная) — на этом этапе потребление алкоголя делается регулярным, но еще не вызывает серьезных проблем. Человек может не осознавать, что уже развивается зависимость;

• вторая (умеренная) — появляются проблемы с контролем употребления алкоголя. Человек часто задумывается о спиртном, его толерантность растет, могут появляться первые признаки психологической зависимости;

• третья (тяжелая) — возникают физические симптомы зависимости. Употребление алкоголя является необходимым для функционирования, беспокоят проблемы со здоровьем, и человек начинает игнорировать важные аспекты своей жизни;

• четвертая (клинический алкоголизм) — на этом этапе зависимость становится очевидной. Человек не может контролировать свое питье, имея серьезные физические и психологические проблемы. Здесь точно нужно обращение к медикам для преодоления зависимости.

Важно помнить, что алкоголизм — это серьезное заболевание, требующее внимания и профессиональной помощи. Если у вас или ваших близких отмечаются признаки зависимости, не стесняйтесь обращаться за поддержкой к специалистам. Чем раньше начнется лечение, тем больше шансов на успешное восстановление и улучшение качества жизни.