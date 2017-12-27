/ Напавший на судью из Еманжелинска мужчина отправился в СИЗО до конца зимы

Его присутствие в обществе посчитали опасным.

39-летний житель Еманжелинска, подозреваемый в нападении на судью, проведет в СИЗО ближайшие два месяца. Сегодня ему предъявили обвинение и избрали меру пресечения. Мужчина уже был судим, в том числе за преступления против жизни и здоровья. Поэтому его нахождение среди людей, пока идет следствие, посчитали опасным.



Обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Он обвиняется в нападении на мирового судью Еманжелинска в целях хищения имущества с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, с применением предмета, похожего на оружие, с причинением тяжкого вреда здоровью. — озвучил своё решение судья.



Напомним, 19 декабря в Еманжелинске на мирового судью было совершено нападение. Неизвестный с ножом набросился на женщину на улице Северной и нанес ей несколько ударов руками и ножевое ранение. После произошедшего пострадавшую госпитализировали. Сейчас ее состояние стабилизировалось. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Насильственные действия в связи с осуществлением правосудия». Спустя неделю подозреваемого в нападении задержали.