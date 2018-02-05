/ 214,1 миллиард перечислили южноуральские налогоплательщики за 2017 год

Сумма платежей возросла по сравнению с прошлым годом на 20 миллиардов.

Больше 200 миллиардов рублей перечислили налогоплательщики Южного Урала. Налоговая служба Челябинской области подвела итоги 2017 года. Общая сумма отчислений оказалась больше прошлогодней на 10,3%, или на 20,1 миллиардов рублей, и составила 214,1 миллиардов рублей.

Основная часть доходов сформирована НДФЛ, которым обеспечено 58,4 миллиарда рублей. На второй позиции по объему перечислений находится НДС на товары, работы и услуги, реализуемые на территории РФ, сложившийся в сумме 56,8 миллиардов рублей. Налога на прибыль перечислено 52,2 миллиарда рублей. Перечисления по группе имущественных налогов сложились в сумме 21,4 миллиарда рублей. — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе правительства Челябинской области.

Отметим, что в отраслевой структуре ведущую позицию традиционно заняли платежи обрабатывающих производств, составившие 42,7% всех налоговых поступлений. Среди обрабатывающих производств 50,6 миллиардов рублей перечислены металлургическими предприятиями, от организаций оптовой и розничной торговли сформировалось 24,5 миллиардов отчислений. Доходов по страховым взносам на обязательное социальное страхование за 2017 год перечислено 110,1 миллиардов рублей.