Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
56.04 -0.22 70.1 +0.31
Челябинск
сейчас
 
-14 °C
завтра
 
-15 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Есть вопрос Итоги недели Марафон талантов Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы
О нас Сайт 1obl.ru
Поиск по сайту Облако тегов
/ 214,1 миллиард перечислили южноуральские налогоплательщики за 2017 год

214,1 миллиард перечислили южноуральские налогоплательщики за 2017 год

Сумма платежей возросла по сравнению с прошлым годом на 20 миллиардов.
сегодня в 12:18
  |  Общество

Больше 200 миллиардов рублей перечислили налогоплательщики Южного Урала. Налоговая служба Челябинской области подвела итоги 2017 года. Общая сумма отчислений оказалась больше прошлогодней на 10,3%, или на 20,1 миллиардов рублей, и составила 214,1 миллиардов рублей.

Основная часть доходов сформирована НДФЛ, которым обеспечено 58,4 миллиарда рублей. На второй позиции по объему перечислений находится НДС на товары, работы и услуги, реализуемые на территории РФ, сложившийся в сумме 56,8 миллиардов рублей. Налога на прибыль перечислено 52,2 миллиарда рублей. Перечисления по группе имущественных налогов сложились в сумме 21,4 миллиарда рублей. — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе правительства Челябинской области.

Отметим, что в отраслевой структуре ведущую позицию традиционно заняли платежи обрабатывающих производств, составившие 42,7% всех налоговых поступлений. Среди обрабатывающих производств 50,6 миллиардов рублей перечислены металлургическими предприятиями, от организаций оптовой и розничной торговли сформировалось 24,5 миллиардов отчислений. Доходов по страховым взносам на обязательное социальное страхование за 2017 год перечислено 110,1 миллиардов рублей.

Общество
Бюджет Челябинской области пополнился 225 неналоговыми миллионами
10.01.2018
Бюджет Челябинской области пополнился 225 неналоговыми миллионами
Общество
Квартиры, землю и авто директора стройфирмы арестовали за обман налоговой
19.12.2017
Квартиры, землю и авто директора стройфирмы арестовали за обман налоговой
Общество
Малый и средний бизнес Челябинской области предлагают освободить от части налогов
30.11.2017
Малый и средний бизнес Челябинской области предлагают освободить от части налогов
Общество
Челябинская область получит 233 миллиона рублей за налоговые достижения
15.11.2017
Челябинская область получит 233 миллиона рублей за налоговые достижения
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Узнавайте первыми обо всех событиях — подписывайтесь на наш Telegram-канал

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Последние новости
Общество
Поиски пропавшей в Магнитогорске пенсионерки завершены
сегодня в 19:18
Поиски пропавшей в Магнитогорске пенсионерки завершены
Общество
Соревнования по профессиональному мастерству стартовали в Челябинске
сегодня в 18:43
Соревнования по профессиональному мастерству стартовали в Челябинске
Происшествия
Подробности нападения на почтальона в Челябинске рассказали очевидцы ЧП
сегодня в 18:19
Подробности нападения на почтальона в Челябинске рассказали очевидцы ЧП
Общество
Сорвавшегося с террикона мужчину спасли пожарные в Копейске
сегодня в 17:45
Сорвавшегося с террикона мужчину спасли пожарные в Копейске
Общество
Борис Титов сформировал список желающих вернуться на Родину бизнесменов
сегодня в 17:04
Борис Титов сформировал список желающих вернуться на Родину бизнесменов
Общество
Регоператор «Сколково» превратит Челябинск в столицу инноваций Южного Урала
сегодня в 16:53
Регоператор «Сколково» превратит Челябинск в столицу инноваций Южного Урала
Происшествия
Тело младенца обнаружили в сарае в Челябинской области
сегодня в 16:38
Тело младенца обнаружили в сарае в Челябинской области
Общество
На строительство трассы для Кубка мира уйдет 80 тысяч кубометров снега
сегодня в 16:35
На строительство трассы для Кубка мира уйдет 80 тысяч кубометров снега
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Есть вопрос
Итоги недели
Марафон талантов
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
ГПЧО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 ГПЧО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ Эл № ФС77-38704 от 23 января 2010 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: ГПЧО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Агасиев П.С. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна