Начальник управления транспорта Челябинска проверил соблюдение масочного режима в автобусах

Рейд Андрей Якимов провел по поручению главы города

В среду, 14 июля, новый начальник управления транспорта Челябинска Андрей Якимов проверил, как соблюдается масочный режим в автобусах и маршрутках. Об этом сообщили в городской администрации. Ранее такое поручение давала глава Челябинска Наталья Котова.

В автобусе № 15, который следует по маршруту ЧМК — ЮУрГУ, масок не оказалось примерно у 25 процентов пассажиров. Но после общения с начальником управления транспорта процент масочных «диссидентов» уменьшился.

В маршрутном пазике процент людей без масок гораздо больше, при этом они убеждают проверяющих, что вакцинированы и поэтому могут не носить маски в общественном транспорте.

«Я буквально только что вступил в должность, вчера побывал на предприятии ОГТ. Познакомился с коллективом, посмотрел, как соблюдают санитарно-эпидемиологические мероприятия. Я был приятно удивлен и теперь считаю, что в нашем общественном транспорте при соблюдении масочного режима даже безопаснее, чем в личном автомобиле, благодаря постоянной дезинфекции салонов», — отметил Андрей Якимов.

Кроме того, полиция заглянула в ТРК «Горки», чтобы проверить, как там посетители соблюдают масочный режим. К комплексу претензий у проверяющих не возникло, а вот к посетителям они есть.

«С полицией никто не спорит, маски надевают, но все равно молодой человек [изначально был без маски] получит протокол об административном правонарушении. На всех входных группах в ТРК „Горки“ можно взять бесплатно маску и обработать руки. Также посетителям постоянно напоминают о соблюдении масочного режима и социальной дистанции по внутреннему радио комплекса», — сообщили в мэрии.

На аппаратном совещании в мэрии 12 июля Наталья Котова отметила, что посетители ТРК и пассажиры транспорта в Челябинске нарушают масочный режим. Она поручила своим заместителям усилить контроль, учитывая рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. Игорь Постнов сообщил, что управление по торговле разослало предприятиям письма о соблюдении санитарных норм и многие торговые сети уже выдают маски посетителям.