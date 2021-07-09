В Челябинске назначили нового начальника управления транспорта

Андрей Якимов ранее работал директором МУП «Челябметротрансстрой»

Начальником управления транспорта администрации Челябинска назначен Андрей Владимирович Якимов. Распоряжение об этом подписала глава Челябинска Наталья Котова, сообщили в пресс-службе городской администрации.

«В 1996-м Якимов году окончил ЧГТУ по специальности «автомобили и автомобильное хозяйство». В 2004-м окончил ЧелГУ по специальности «юриспруденция». С 2001-го по 2019-й работал в структурах РЖД. Прошел путь от мастера в вагонном депо до Уральской дирекции инфраструктуры ЮУЖД. С 2019-го по настоящее время работал генеральным директором МУП «Челябметротрансстрой», — уточнил начальник управления информационной политики администрации Челябинска Владимир Сафонов.

Ранее пост начальника управления транспорта занимал Максим Кичеев. 1 июля 2021 года стало известно, что он написал заявление об увольнении по собственному желанию. Своей первоочередной задачей на посту руководителя управления транспорта он называл укрепление материальной и технической базы ООО «Общественный городской транспорт» и ООО «ЧелябГЭТ».