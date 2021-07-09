Начальником управления транспорта администрации Челябинска назначен Андрей Владимирович Якимов. Распоряжение об этом подписала глава Челябинска Наталья Котова, сообщили в пресс-службе городской администрации.
«В 1996-м Якимов году окончил ЧГТУ по специальности «автомобили и автомобильное хозяйство». В 2004-м окончил ЧелГУ по специальности «юриспруденция». С 2001-го по 2019-й работал в структурах РЖД. Прошел путь от мастера в вагонном депо до Уральской дирекции инфраструктуры ЮУЖД. С 2019-го по настоящее время работал генеральным директором МУП «Челябметротрансстрой», — уточнил начальник управления информационной политики администрации Челябинска Владимир Сафонов.
Ранее пост начальника управления транспорта занимал Максим Кичеев. 1 июля 2021 года стало известно, что он написал заявление об увольнении по собственному желанию. Своей первоочередной задачей на посту руководителя управления транспорта он называл укрепление материальной и технической базы ООО «Общественный городской транспорт» и ООО «ЧелябГЭТ».