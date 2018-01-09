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/ Пострадавшая на тайском курорте челябинка начала дышать без помощи аппарата

Пострадавшая на тайском курорте челябинка начала дышать без помощи аппарата

Женщина до настоящего времени не пришла в сознание.
сегодня в 09:24
  |  Общество

Накануне уроженка Челябинска начала дышать самостоятельно после тяжелой травмы на тайском курорте. Марина Логинова с ноября прошлого года находилась на аппарате искусственной вентиляции легких, сейчас медики приняли решение об отключении. Однако пострадавшая остается без сознания.

Маришке удалили трубку (трахеостому). Теперь она полностью дышит сама, как мы с вами! — рассказала сайту «Первый областной» сестра пострадавшей Анна Логинова.

Напомним, 31 октября челябинка Марина Логинова впала в кому после поездки на велосипеде Ко-Чанг в Таиланде. Как сообщил супруг женщины, у транспорта отказали тормоза. Марина упала и получила серьезную травму головы. Ее срочно доставили в местную больницу, провели две операции. Страховка на покрытие медицинских расходов была исчерпана 7 ноября.

По решению губернатора Челябинской области Бориса Дубровского для женщины предоставили специальный борт для транспортировки в Россию. Здесь ее приняли в Челябинской областной больнице. Спустя 2 месяца пострадавшая вышла из комы, однако восстановить сознание не удалось. Она не откликается и остается в вегетативном состоянии. Круглосуточно дышать самостоятельно ей не удавалось, медики поддерживали ее состояние с помощью аппарата искусственной вентиляции легких.

Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.

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