Наблюдать за выборами президента в Челябинской области будут с помощью камер

Около 500 устройств уже установили на избирательных участках в ряде городов и районов региона

В Челябинской области во время выборов президента России избирательные участки оснастят камерами видеонаблюдения, которые позволят фиксировать возможные нарушения. Как сообщили в пресс-службе региональной Избирательной комиссии, более 50% участков будут вести онлайн-трансляцию и охватят 75% избирателей.

«В объективы камер на избирательных участках попадут места выдачи бюллетеней, ящики для голосования, комплексы обработки избирательных бюллетеней и сейфы, где хранится избирательная документация»,— уточнили в Избиркоме.

Оставшиеся избирательные участки оборудуют камерами видеофиксации. В их объективы попадут места хранения бюллетеней.

На сегодняшний день около 500 камер уже установлены на участках, расположенных в 18 городах и районах Челябинской области.

В дни голосования будет работать Центр общественного наблюдения, организованный Общественной палатой региона.

До выборов, которые пройдут с 15 по 17 марта, в дома южноуральцев постучат обходчики, которые с помощью специального приложения расскажут о порядке избирательных действий, кандидатах, доступных формах голосования и многом другом. Адресно информировать избирателей начнут с 17 февраля.

Кроме того, в Челябинской области работает региональный контакт-центр по вопросам обеспечения избирательных прав граждан в период подготовки и проведения выборов. По номеру телефона 8-800-200-00-20 южноуральцы могут задать все интересующие их вопросы.