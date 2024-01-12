На Южном Урале работает региональное подразделение контакт‑центра ЦИК РФ

Жители региона могут задать любые вопросы о грядущих президентских выборах

В рамках подготовки к выборам президента в Челябинской области работает региональный контакт-центр, куда жители региона могут обратиться по любым вопросам кампании, сообщили в облизбиркоме.

Информационно-справочный центр ЦИК РФ будет функционировать ежедневно до 22 марта 2024 года.

По телефону горячей линии можно получить информацию о проводимой избирательной кампании по выборам президента РФ, запросить сведения об адресах, номерах телефонов, графике и режиме работы избирательных комиссий, получить справочную информацию об особенностях реализации избирательных прав граждан и многое другое.

Звонки принимаются по телефонному номеру 8-800-200-00-20 в рабочие дни с 9:00 до 18:00 по местному времени.