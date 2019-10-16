На жестокость со стороны приемных родитель пожаловался подросток из Новосинеглазово

О том, что опекуны его изводят и оскорбляют, парень рассказал друзьям.

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17-летний Костя из Новосинеглазово пожаловался своему другу на нечеловеческое отношение к нему со стороны приемных родителей. Парень рассказал, что его пристегивали к батарее в туалете и могли держать там весь день, не давая еды. Коме того, он утверждал, что он постоянно выслушивает оскорбления и унижения. Друг Константина о происходящем рассказал своей маме, женщина не на шутку забеспокоилась и обратилась в полицию.

«В течении года постоянно его сажали в туалете на наручники. Бывало в 10 утра посадят и в 10 вечера только отпустят. И вот целый день он там голодный на этом унитазе», — рассказала корреспонденту медиахолдинга ОТВ Ксения Файзуллоева, мама одного из друзей Константина.

Словам Кости женщина поверила сразу, она и сама воспитывает четверых сыновей. После того, как Ксения обратилась в правоохранительные органы, парня забрали из семьи и отправили в реабилитационный центр. Сейчас она держит постоянную связь с Костей и справляется о его состоянии и настроении, интересуется, что он есть и чем занимался в течение дня. В центре с подростком занимаются психологи, кроме того, его осмотрели медики, которые не обнаружили синяков и следов от наручников на запястьях. Сам Константин это объясняет тем, что они не были плотно застегнуты и свободно висели на руках.

«Им не нравилось моё отношение к ним. Типа я не отзывчивый. Она говорила: из-за этого пошли все конфликты. Хотя наоборот, я всегда старался чем-нибудь помочь», — рассказал сам Константин.

В семью Атяниных Костя попал в 2014 году, тогда ему было 11 лет. Родился он в Ленинградской области, мать умерла, а отца не было рядом. Обиды на приемную семью молодой человек не скрывает, говорит, что готов устроиться работать дворником и домой возвращаться не торопится. В Центре подросток спокойно идет на контакт с педагогами и психологами.

«Сейчас мы прорабатываем вопрос, у нас есть молодёжная биржа труда, возможность его трудоустроить, как несовершеннолетнего. С 14 лет дети могут работать. И мы постараемся его трудоустроить», — объяснил Владислав Алфёров, директор социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних Курчатовского района.

В реабилитационный центр для несовершеннолетних молодой человек попадает уже в четвертый раз, но всегда возвращался домой с приемными родителями. Специалисты социальной защиты отмечают, что подросток отличается «сложным» характером, даже проходил обследование в психиатрической клинике.

«У мальчика повышена „бегучесть“. Так мы это называем у наших детей. Поэтому ему хочется свободы. Я понимаю, что, как у любых родителей, у них есть требования определённые, чтобы ребёнок соблюдал их в семье», — объясняет Любовь Мошкова, председатель комитета социальной политики Челябинска.

Несмотря на негативное отношение в свою сторону, приемные родителя Костю не бросают, навещают его в реабилитационном центре и зовут обратно домой.

«Он любитель погулять. Уйти на неделю, на несколько дней, это не первый случай. То есть, когда его попытались вытащить, он не пришёл. У него синдром бродяжничества, но нам точно не говорили врачи», — объясняет опекун Константина Алексей Атянин.

На насилие в приемной семье Константин впервые пожаловался в 2017 году, но тогда факты избиения и издевательств не подтвердились. В случае этого года будет разбираться полиция.

«По данному сообщению инспекторами по делам несовершеннолетних отдела полиции проводится проверка. По результатам которой будет принято процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством», — рассказала Любовь Гайнуллина, начальник пресс-службы У МВД по Челябинску.

Если проверка докажет, что в отношении Константина имели место быть факты насилия, из семьи его заберут и отправят в детский дом. Сам же молодой человек мечтает вернуться на родину в Ленинградскую область. Там у него живет родная тетка, есть жилье, только вот родственница, когда представилась возможность оформить опеку, от этого отказалась.