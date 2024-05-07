Туристический ретропоезд запустят из Уфы в Челябинскую область

Пассажиров ждет насыщенная программа по самым интересным местам Златоуста

25 мая из Уфы в южноуральский город Златоуст отправится туристический ретропоезд «Грушинский экспресс». За два дня пассажиры увидят самые красивые места и интересные производства города трудовой доблести, сообщили в пресс-службе министерства транспорта и дорожного хозяйства Республики Башкортостан.

Сам поезд будет состоять из шести вагонов и оформлен в бардовском стиле: столики в виде гитары, деревянные панели салона, занавески с фирменным логотипом. В одном из вагонов будет установлена сцена, а в другом будет работать буфет.

Участники экскурсии смогут прокатиться на высокогорном трамвайчике, увидеть, как производят оружие на знаменитой Златоустовской оружейной фабрике, посетят парк Бажова и национальный парк «Таганай», а также побывают на озере Тургояк.

Из Уфы поезд отправится 25 мая в 06:55. Почти в час дня он прибудет в Златоуст, и начнется экскурсия. Обратно в Уфу поезд отправится 26 мая в 17:20 и прибудет в 23:30.