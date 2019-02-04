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/ На Южный Урал прибывает глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин

На Южный Урал прибывает глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин

Он посетит два крупных предприятия в Миассе.
сегодня в 11:09
  |  Общество

Глава Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» Дмитрий Рогозин прибудет в Челябинскую область сегодня, 4 февраля. В рамках рабочего визита в Миассе, совместно с губернатором Борисом Дубровским, он посетит несколько крупных предприятий.

Одним из них станет Государственный ракетный центр имени Макеева, вторым — Миасский машиностроительный завод. Генеральный директор Роскосмоса обсудит сотрудничество региона с госкорпорацией на совещании губернатора Бориса Дубровского.

Кроме того, с Дмитрием Рогозиным обсудят возможность получения статуса ТОСЭР Миассом.

Отметим, что это не первый визит Дмитрия Рогозина на Южный Урал. Ранее он приезжал в рамках рабочих визитов на ГРЦ имени Макеева, а также оставался на подводную рыбалку на уральских озерах.

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