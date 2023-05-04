Челябинские хирурги впервые провели экстренную трансплантацию печени

Из-за увлечения БАДами жительница Копейска оказалась на грани жизни и смерти

За всю историю челябинской медицины трансплантологии провели 19 успешных пересадок печени. Обычно медики готовятся к операции, когда появляется донорский орган: под него ищут подходящего пациента. Но на этот раз им пришлось искать донора. На Южном Урале провели первую экстренную трансплантацию печени, сообщает пресс-служба Челябинской областной клинической больницы.

«До этого я жила активной жизнью — занималась аквааэробикой, ходила на танцы, работала. Но однажды утром увидела в зеркале, что моя кожа и белки глаз пожелтели»,

— рассказывает Елена.

Почти два года Елена Пленкина из Копейска увлекалась приемом БАДов из лекарственных трав. И безобидное, на первый взгляд, увлечение довело до беды: у копейчанки отказала печень.

Сначала женщина обратилась за помощью в поликлинику. Анализы показали, что у нее повышен билирубин. Но прописанные препараты не помогали — пришлось ложиться в областную больницу.

Пациентку поместили в отделение гастроэнтерологии и провели более подробное обследование. Все это время женщине проводили интенсивную терапию, переливали компоненты крови. Но процесс печеночной недостаточности уже запустился, и, несмотря на лечение, пациентка впала в сопор. Ее перевели в реанимацию, и там она еще неделю балансировала между жизнью и смертью.

«Пациентка поступила к нам с неуправляемым, быстро прогрессирующим поражением печени. В течение нескольких дней она начала впадать в состояние печеночной комы, исход которого обычно является фатальным»,

— говорит главный врач ЧОКБ, заслуженный врач России Дмитрий Альтман.



Спасти пациентку могла только экстренная трансплантация.

«Мы обсудили план лечения со специалистами из московского института трансплантологии имени Шумакова, рискнули и сделали. Для поиска донорского органа обратились в региональное министерство здравоохранения. Благодаря координации со стороны Минздрава и помощи коллег со всех стационаров области, удалось быстро найти подходящий донорский орган, в короткие сроки провести операцию и спасти жизнь пациентки», — рассказывает руководитель областного центра трансплантологии ЧОКБ, главный трансплантолог Челябинской области Александр Полторак.

Операцию провели в начале апреля, она длилась более 11 часов. Сейчас Елена идет на поправку, гуляет по коридору и готовится к выписке.