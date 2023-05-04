Почти два года Елена Пленкина из Копейска увлекалась приемом БАДов из лекарственных трав. И безобидное, на первый взгляд, увлечение довело до беды: у копейчанки отказала печень.
«До этого я жила активной жизнью — занималась аквааэробикой, ходила на танцы, работала. Но однажды утром увидела в зеркале, что моя кожа и белки глаз пожелтели», — рассказывает Елена.
Сначала женщина обратилась за помощью в поликлинику. Анализы показали, что у нее повышен билирубин. Но прописанные препараты не помогали — пришлось ложиться в областную больницу.
Пациентку поместили в отделение гастроэнтерологии и провели более подробное обследование. Все это время женщине проводили интенсивную терапию, переливали компоненты крови. Но процесс печеночной недостаточности уже запустился, и, несмотря на лечение, пациентка впала в сопор. Ее перевели в реанимацию, и там она еще неделю балансировала между жизнью и смертью.
«Пациентка поступила к нам с неуправляемым, быстро прогрессирующим поражением печени. В течение нескольких дней она начала впадать в состояние печеночной комы, исход которого обычно является фатальным», — говорит главный врач ЧОКБ, заслуженный врач России Дмитрий Альтман.
Спасти пациентку могла только экстренная трансплантация.
«Мы обсудили план лечения со специалистами из московского института трансплантологии имени Шумакова, рискнули и сделали. Для поиска донорского органа обратились в региональное министерство здравоохранения. Благодаря координации со стороны Минздрава и помощи коллег со всех стационаров области, удалось быстро найти подходящий донорский орган, в короткие сроки провести операцию и спасти жизнь пациентки», — рассказывает руководитель областного центра трансплантологии ЧОКБ, главный трансплантолог Челябинской области Александр Полторак.Операцию провели в начале апреля, она длилась более 11 часов. Сейчас Елена идет на поправку, гуляет по коридору и готовится к выписке.